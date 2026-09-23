В Самаре в автошколах инструкторами работали менеджер, плодоовощевод и финансист

Автошколы Промышленного района Самары уличили в нарушениях требований закона о лицензировании образовательной деятельности. Проверка показала, что в учреждениях трудились неквалифицированные специалисты. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Выяснилось, что трое работников автошкол не имели профильного профессионального образования по направлению «Образование и педагогика». Их квалификации — «менеджер», «плодоовощевод» и «финансист» — не соответствовали направлению обучения.

По фактам нарушений прокуратура внесла представления. После их рассмотрения требования надзорного ведомства были удовлетворены. Виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности, а с неквалифицированными сотрудниками расторгнуты трудовые договоры.

После этого администрации автошкол скорректировали кадровую политику. Теперь при приеме на работу приоритет отдают специалистам, чье образование и подготовка отвечают требованиям.

Георгий Портнов