В Оренбурге задержали студентку, пытавшуюся похитить имущество местных жителей по указанию мошенников

В Оренбурге полицейские задержали девушку во дворе дома одного из трех потерпевших, у которых она по указанию мошенников пыталась похитить имущество. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По информации ведомства, в отдел полиции обратились трое жителей Оренбурга с заявлением о том, что неизвестная пытается похитить из их домов деньги, ювелирные изделия и бижутерию. Прибывшие на место полицейские на территории дома одного из заявителей задержали 18-летнюю жительницу Оренбургского района.

Как установили полицейские, задержанная на протяжении двух недель общалась с мошенниками, которым перечислила 1,6 млн руб. Позже они убедили студентку помочь им, «проникнув в дома граждан, якобы финансирующих ВСУ, и похитить имущество». По их указанию подозреваемая попыталась проникнуть в один из домов. Она повредила окно, но потерпевшая находилась в этот момент дома, поэтому девушка скрылась. После этого задержанная проникла еще в два соседских дома, также разбивая окна или двери. Она похитила из домов 1,85 тыс. руб., ювелирные изделия и бижутерию.

Пока задержанная была в одном из домов, вернулась владелица. Она увидела беспорядок и сразу позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники задержали подозреваемую.

Руфия Кутляева