В Самаре оставлен в силе штраф автомобилистке, протаранившей карету скорой помощи

В Самаре оставлена без удовлетворения жалоба водителя, которая оспаривала штраф за столкновение с автомобилем скорой помощи в Оренбурге. Решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что водитель за рулем автомобиля проехала регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора и не уступила дорогу машине скорой помощи. Машины столкнулись.

В момент аварии скорая помощь ехала с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате ДТП пострадал пассажир скорой помощи, его здоровью был причинен легкий вред.

Действия автомобилистки квалифицировали по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. Ей был назначен штраф в размере 6 тыс. рублей.

После этого водитель пыталась оспорить решение в апелляции и кассации. Она настаивала на отмене судебных актов и прекращении производства по делу и ссылалась на отсутствие технической возможности предотвратить столкновение.

Тем не менее, кассационная инстанция пришла к выводу, что при должной осмотрительности водитель могла избежать нарушения п. 3.2 ПДД РФ. Суд отметил, что водитель, управляя источником повышенной опасности, обязана максимально внимательно оценивать дорожную обстановку. В частности, при приближении к перекрестку следует учитывать возможность появления спецтранспорта.

Георгий Портнов