Водитель самосвала из Александровска предстанет перед судом за смертельное ДТП

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении 47летнего жителя Александровска, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

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Как установило следствие, зимой 2026 года обвиняемый, управляя грузовым самосвалом на территории Соликамского округа, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение со стоящим грузовым фургоном «ГАЗ». В момент аварии в фургоне находились рабочие, которые выполняли уборку снега на участке автодороги. В результате ДТП один из рабочих скончался в больнице, еще двум пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное будет рассмотрено Соликамским городским судом.