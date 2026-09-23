В Заостровке продают новый складской комплекс за 197 млн рублей
Новый складской комплекс площадью 2,7 тыс. кв.м. на Фоминской, 58А выставлен на продажу за 197 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Avito. Как говорится в сообщении, складской комплекс введен в эксплуатацию в этом году.
Напомним, летом прошлого года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство складского комплекса на ул. Фоминской, 58а. Реализацией проекта занималось ООО «Диал-Стройлогистика», владеющее складским логистическим центром «Стройбаза» на ул. Алтайской, 2а в микрорайоне Парковом.