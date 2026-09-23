Оренбуржье получит финансирование на модернизацию 16 учреждений культуры в 2027 году

Оренбургская область получит финансирование на обновление инфраструктуры и поощрение лучших творческих инициатив по итогам федерального конкурса отбора. Эти средства пойдут на модернизацию 16 учреждений культуры в 2027 году. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в Бузулукском, Саракташском районах и Соль-Илецком муниципальном округе откроют три модельные библиотеки. В Оренбурге, Абдулино, а также в селах Александровского, Бузулукского и Саракташского районов создадут пять детских культурно-просветительских центров. Восемь учреждений получат субсидии за лучшие практики: две библиотеки в Оренбурге и Орске, шесть домов культуры и досуговых центров в Бузулуке, Абдулинском, Акбулакском, Переволоцком и Саракташском районах.

Выделенное финансирование предназначено для обновления книжных фондов, закупки современного оборудования, ремонта интерьеров и создания доступной среды для маломобильных граждан.

Руфия Кутляева