В Кировской области инвесторов ищут для восстановления трех объектов наследия

В Кировской области объявлен конкурс по поиску инвесторов для восстановления трех объектов культурного наследия. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

В Уржуме инвесторам предлагают восстановить приют для детей на улице Советской, где в 1895 году воспитывался революционер Сергей Киров. В Кирове на улице Спасской находится дом, где в 1874–1875 годах учился революционер Степан Халтурин и в июне 1921 года выступал Михаил Калинин. Третий объект — здание почты на улице Советской в Уржуме.

Еще по 10 объектам идет подготовка к торгам. Всего на платформе размещен 31 объект культурного наследия из Кировской области.

Анна Кайдалова