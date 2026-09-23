Директор ДК имени Солдатова покидает должность спустя 20 лет работы

Владимир Воробей покинет должность руководителя МАУК «Пермский городской дворец культуры им. Солдатова». Как сообщает «Новый компаньон», администрация Перми не стала продлевать с ним контракт, срок которого истек 14 сентября. Временно исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Константин Вишневецкий. Ранее он занимал должность замдиректора по административно-хозяйственной части. Владимир Воробей руководил муниципальным дворцом культуры с 2006 года.

По информации издания, назначение господина Вишневецкого является техническим. Следующим руководителем МАУК может стать Антон Андреев. Он был заместителем министра культуры Пермского края, когда главой министерства являлся Вячеслав Торчинский (2018 - 2021 годы). В настоящее время Антон Андреев руководит Дворцом культуры им. Калинина.