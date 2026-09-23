В Самаре начала работу горячая линия для жителей, пострадавших от атаки БПЛА
В Куйбышевском районе Самары начала работу горячая линия для жителей, чье имущество пострадало из-за атаки БПЛА. Сообщить о повреждениях и получить консультацию можно по телефону 8 (846) 330-05-54, сообщил глава города Иван Носков.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Комиссии уже завершили обследование адресов, по которым зафиксировано повреждение имущества. На ряде объектов стартовали срочные восстановительные мероприятия.
Бюджеты города и области предусматривают финансирование работ. Пострадавшие вправе рассчитывать на выплаты из регионального и муниципального бюджетов.
Одновременно с этим власти фиксируют всплеск активности мошенников: злоумышленники имитируют сборы средств «на помощь пострадавшим». В мэрии призывают горожан не переводить деньги по сомнительным реквизитам и проявлять осторожность. Профильные ведомства совместно с правоохранительными органами принимают меры для пресечения подобных схем.