Саратовский бизнес сможет рассчитывать на налоговые льготы из-за атак БПЛА
В Саратовской области решили поддержать предпринимателей, товары которых пострадали от вражеских атак БПЛА на логистические комплексы маркетплейсов. Соответствующее решение принято на очередном заседании облдумы.
Заместитель председателя правительства Алексей Никитин
Фото: Саратовская областная Дума
Заместитель председателя правительства Алексей Никитин сообщил, что законопроект инициирован губернатором. Субъекты малого и среднего бизнеса, попадающие под действие Постановления Правительства РФ № 1074 от 25 августа 2026 года, товары которых пострадали от атак БПЛА на маркетплейсы, будут освобождены от уплаты налога на имущество и от транспортного налога на грузовые автомобили. Для индивидуальных предпринимателей предусматривается освобождение от транспортного налога за 2025 год, для организаций — за 2026 год.
Для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, который платит налог только с доходов, ставку предложено снизить с 6% до 2%. Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», то — с 15% до 7,5%.
Объем выпадающих доходов оценивается в сумме около 150 млн руб.
«Текущая ситуация, к сожалению, не позволяет говорить о прекращении атак, — подчеркнул господин Никитин. — А значит, списки сформированы не окончательно и будут уточняться».
Также будет снижена налоговая нагрузка на бизнес, который занимается масштабной работой по модернизации системы городского электротранспорта: реконструкцией трамвайных сетей и тяговых подстанций депо, а также приобретением подвижного состава. Предлагается освободить от налогообложения недвижимое имущество, являющееся объектом концессионных соглашений.
По мнению Алексея Никитина, льгота имеет высокую социальную значимость: транспорт нужен всем жителям, его модернизация делает поездки удобнее, безопаснее, а электротранспорт улучшает городскую среду и экологию.
Предлагаемая к введению с 1 января 2026 года льгота ограничена сроком действия концессионного соглашения. Это 2047 год. Сумма выпадающих доходов составит около 85 млн руб. Депутаты законопроект поддержали.