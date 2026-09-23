Саратовский бизнес сможет рассчитывать на налоговые льготы из-за атак БПЛА

В Саратовской области решили поддержать предпринимателей, товары которых пострадали от вражеских атак БПЛА на логистические комплексы маркетплейсов. Соответствующее решение принято на очередном заседании облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Алексей Никитин

Фото: Саратовская областная Дума Заместитель председателя правительства Алексей Никитин

Фото: Саратовская областная Дума

Заместитель председателя правительства Алексей Никитин сообщил, что законопроект инициирован губернатором. Субъекты малого и среднего бизнеса, попадающие под действие Постановления Правительства РФ № 1074 от 25 августа 2026 года, товары которых пострадали от атак БПЛА на маркетплейсы, будут освобождены от уплаты налога на имущество и от транспортного налога на грузовые автомобили. Для индивидуальных предпринимателей предусматривается освобождение от транспортного налога за 2025 год, для организаций — за 2026 год.

Для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, который платит налог только с доходов, ставку предложено снизить с 6% до 2%. Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», то — с 15% до 7,5%.

Объем выпадающих доходов оценивается в сумме около 150 млн руб.

«Текущая ситуация, к сожалению, не позволяет говорить о прекращении атак, — подчеркнул господин Никитин. — А значит, списки сформированы не окончательно и будут уточняться».

Также будет снижена налоговая нагрузка на бизнес, который занимается масштабной работой по модернизации системы городского электротранспорта: реконструкцией трамвайных сетей и тяговых подстанций депо, а также приобретением подвижного состава. Предлагается освободить от налогообложения недвижимое имущество, являющееся объектом концессионных соглашений.

По мнению Алексея Никитина, льгота имеет высокую социальную значимость: транспорт нужен всем жителям, его модернизация делает поездки удобнее, безопаснее, а электротранспорт улучшает городскую среду и экологию.

Предлагаемая к введению с 1 января 2026 года льгота ограничена сроком действия концессионного соглашения. Это 2047 год. Сумма выпадающих доходов составит около 85 млн руб. Депутаты законопроект поддержали.

Татьяна Смирнова