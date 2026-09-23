Премия «Золотая маска» 2027 года пройдет в Челябинске

Челябинск выбран местом проведения торжественной церемонии вручения премии «Золотая маска» 33-го сезона. Решение принято по итогам голосования секретарей Союза театральных деятелей России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках заявочной кампании на 33-й сезон премии поступило 760 заявок из 157 городов и 83 регионов страны. 336 участников представляют регионы, 69 — Москву, 44 — Санкт-Петербург. В числе заявок — спектакли драматического и музыкального театров, постановки театров кукол и спектакли для детей. Среди наиболее популярных авторов произведений, представленных участниками,— Антон Чехов, Александр Пушкин и Федор Достоевский.

Имена лауреатов станут известны на торжественной церемонии вручения премии «Золотая маска» в Челябинске. В 2027 году город будет носить звание культурной столицы России.