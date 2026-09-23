На реставрацию стены Казанского Кремля направят 513 млн рублей
В Татарстане на ремонтно-реставрационные работы прясла стены между Консисторской и Юго-восточной башнями Казанского Кремля выделили 512,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
На реставрацию стены Казанского Кремля направят 513 млн рублей
Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ
Работы проведут на объекте культурного наследия федерального значения конца XVI века, входящем в состав ансамбля Казанского Кремля. Контракт предусматривает также установку и монтаж оборудования.
Завершить работы планируют до декабря 2027 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.
Заказчиком выступает Главстрой республики.