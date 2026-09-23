В Татарстане на ремонтно-реставрационные работы прясла стены между Консисторской и Юго-восточной башнями Казанского Кремля выделили 512,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На реставрацию стены Казанского Кремля направят 513 млн рублей

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ На реставрацию стены Казанского Кремля направят 513 млн рублей

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Работы проведут на объекте культурного наследия федерального значения конца XVI века, входящем в состав ансамбля Казанского Кремля. Контракт предусматривает также установку и монтаж оборудования.

Завершить работы планируют до декабря 2027 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.

Заказчиком выступает Главстрой республики.

Анна Кайдалова