Электромонтера Кумертауской ТЭЦ ударило током

Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай с 19-летним электромонтером ООО «Кумертауская ТЭЦ», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 18 сентября в электрическом цехе предприятия. Во время проверки обогрева релейных шкафов электромонтера ударило током. Пострадавшего госпитализировали в больницу Кумертау с ожогами лица и тела.

Обстоятельства и причины случившегося будут определены по итогам расследования, пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Юлия Харина.

ООО «Кумертауская ТЭЦ», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Кумертау в июле 2020 года. Принадлежит Алексею Никитину. Выручка в 2025 году равнялась 1,73 млрд руб., убыток — 211,6 млн руб.

Майя Иванова