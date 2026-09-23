Челябинскому юноше дали реальный срок за попытку похитить деньги у пенсионерки

Суд в Челябинской области признал виновным 17-летнего местного жителя в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). За попытку похитить средства у пенсионерки он получил два года лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в марте этого года подросток с 30-летним подельником пытались похитить средства у жительницы Сосновского округа, которые она получила после гибели сына в зоне СВО. Для этого они позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов и банка, и сообщили, что неизвестные имеют доступ к ее счету. Сообщники убедили жительницу обналичить 3,5 млн руб. и передать их курьеру. Однако потерпевшая обратилась в полицию и в итоге передала изготовленный муляж денег одному из соучастников — подростку.

Юношу задержали. Под контролем силовиков он передал муляж 30-летнему подельнику, который должен был легализовать средства с помощью перевода в криптовалюту и распределить их между участниками группировки. Второго фигуранта тоже задержали, оба сообщника находились во время следствия под стражей. Уголовное дело в отношении 30-летнего обвиняемого рассматривается в суде.

Виталина Ярховска