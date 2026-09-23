Нижегородские гостиницы освободят от турналога со студентов на время их обучения

Гордума Нижнего Новгорода внесла изменения в решение о туристическом налоге, предусматривающие освобождение от налогообложения стоимости размещения студентов на время обучения. Депутаты одобрили вопрос без доклада и обсуждений на пленарном заседании 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Проект поправок внесла мэрия. Как указано в пояснительной записке, предложено исключить из налогооблагаемой базы стоимость размещения студентов очной или заочной формы обучения, получающих услуги по временному проживанию на период обучения. Предполагаемый объем выпадающих доходов в финансово-экономическом обосновании не приводится.

Под действие льготы в Нижнем Новгороде должна, в частности, попасть гостиница ИТ-кампуса «Неймарк».

Галина Шамберина