В Самарской области пассажир отсудил у авиакомпании компенсацию за задержку рейса

Частично удовлетворен иск жителя Жигулевска к АО «Авиакомпания „ИрАэро“» о защите прав потребителя. Решение принял суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, работодатель истца через агента приобрел для него авиабилеты по маршруту Мирный — Иркутск — Самара. Из-за задержки первого рейса пассажир опоздал на стыковочный сегмент Иркутск — Самара и был вынужден самостоятельно купить билеты на другой рейс.

Истец потребовал от перевозчика возместить стоимость нового билета, выплатить штраф, компенсировать моральный вред, начислить штраф, а также покрыть судебные расходы. При этом работодатель не возвращал истцу стоимость первоначального авиабилета.

Во время разбирательства авиакомпания выплатила пассажиру разницу в цене билетов и штраф. При этом авиаперевозчик возражал против полного удовлетворения иска, ссылаясь на то, что стоимость билета должна возвращаться работодателю.

Суд частично удовлетворил требования истца. С «ИрАэро» взысканы 15,2 тыс. рублей в счет возмещения убытков из-за задержки рейса, три тыс. руб. компенсации морального вреда, а также штраф и судебные расходы. Решение суда пока не вступило в силу.

Георгий Портнов