Средний срок потребкредита в Прикамье снизился за год почти на 15%

В августе 2026 года средний срок потребительского кредита в Пермском крае составил 2,23 года. По сравнению с августом прошлого года этот показатель уменьшился на 14,9%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Средний размер потребительского кредита в Пермском крае составил в августе 2026 года 164,3 тыс. руб. Всего в августе в Пермском крае было выдано 42 тыс. таких кредитов. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 0,5%.