Над Самарской областью сбиты беспилотники

Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили вражеские беспилотники над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов / Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов / Коммерсантъ

В Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов.

В настоящее время в регионе объявлен отбой беспилотной угрозы. Аэропорт Курумоч работает в штатном режиме. По данным онлайн-табло аэровокзала, на вылет и прилет задержаны 16 рейсов.

Георгий Портнов