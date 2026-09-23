Над Самарской областью сбиты беспилотники
Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили вражеские беспилотники над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Андрей Карпов / Коммерсантъ
В Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов.
В настоящее время в регионе объявлен отбой беспилотной угрозы. Аэропорт Курумоч работает в штатном режиме. По данным онлайн-табло аэровокзала, на вылет и прилет задержаны 16 рейсов.