Два семиклассника разбили маневровые светофоры у железной дороги в Оренбуржье

В Оренбуржье транспортная полиция привлекла к ответственности родителей подростков, которые разбили шесть линз у маневровых светофоров на станции Чебеньки. Об инциденте сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ

15 сентября правоохранители получили сообщение о порче транспортной инфраструктуры — шести разбитых линзах маневровых светофоров. Сотрудники ПДН провели осмотр места происшествия и вскоре установили, что к порче имущества причастны два подростка 2012 и 2013 годов рождения. Выяснилось, что несовершеннолетние являются одноклассниками, живут возле железной дороги, а светофоры разбили ночью, когда пытались посоревноваться в меткости.

В ведомстве добавили, что полиция интересовалась нарушителями и раньше. Подросток 2012 года рождения стоит на внутришкольном учете за нарушение комендантского часа, второй молодой человек стоит на учете в подразделении полиции за кражу автомобиля.

Правоохранители сообщили о случившемся родителям школьников. Сотрудники ПДН провели беседу с нарушителями.

Яна Вежлева