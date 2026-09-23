В Саратовской области резидентам промышленных парков обещают льготы до 10 лет

В Саратовской области инвесторам готовы предоставить новые льготы, если они возьмутся реализовывать крупные проекты в индустриальных парках. Соответствующий законопроект был принят на очередном заседании облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Марченко

Фото: Саратовская областная Дума Александр Марченко

Фото: Саратовская областная Дума

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко сообщил о необходимости внесения изменений в региональный закон «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций», который разработан для обеспечения благоприятного инвестклимата и привлечения инвестиций в экономику. Новым законопроектом для резидентов индустриального промышленного парка, соответствующего требованиям Минпромторга России, если они реализуют проект с объемом инвестиций в создание недвижимого имущества не менее 3 млрд руб., предлагается увеличить срок действия льготы по налогу на имущество организации с 5 до 10 лет.

Господин Марченко уверен, что эта мера станет дополнительным стимулом к привлечению частных инвесторов, реализующих крупные инвестпроекты в регионе.

Татьяна Смирнова