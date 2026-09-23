Татарстан и Шаньдун создадут российско-китайский университет технологий

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в китайскую провинцию Шаньдун принял участие в образовательном форуме Татарстана и Шаньдуна. Стороны обсудили развитие сотрудничества между вузами и создание Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех, сообщила пресс-служба раиса.

На первом этапе в консорциум войдут 11 вузов Татарстана и 14 университетов Шаньдуна. Запуск совместных образовательных программ по инженерным, цифровым и биомедицинским специальностям, а также по промышленному дизайну запланирован на 2027 год.

Лидерами консорциума станут Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет. Студенты смогут учиться по модели с двойным научным руководством и получать два диплома.

Анна Кайдалова