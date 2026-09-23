В Саратовской областной думе два депутата сложили с себя полномочия

В Саратовской областной думе два председателя комитета досрочно прекращают полномочия депутатов. Соответствующее решение было принято на очередном заседании регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Овсянников

Фото: Саратовская областная Дума Сергей Овсянников

Фото: Саратовская областная Дума

Заместитель председателя Саратовской областной думы, секретарь мандатной комиссии Сергей Овсянников (ЕР) сообщил, что в округах региона победили представители партии «Единой России»: Вячеслав Володин, Николай Панков, а также два депутата областной думы — Антонина Галяшкина, Александр Янклович.

Мандатная комиссия рассмотрела заявление двух представителей облдумы о досрочном прекращении полномочий депутатов 7 созыва и освобождении от должности председателей комитетов. Напомним, госпожа Галяшкина возглавляла комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, депутат Янклович — комитет по делам ветеранов.

Депутаты единогласно поддержали решение коллег сложить полномочия.

Никита Маркелов