Участников преступной группы телефонных мошенников отправили в колонию

Ленинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих участников преступной группы — Романа Микова и Тамирлана Зиннатова, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и легализации преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установило следствие, обвиняемые входили в состав преступной группы, обеспечивавшей работу сим-бокса, с помощью которого совершались телефонные звонки в различные регионы России в целях дистанционного хищения денег. Доходы от преступной деятельности легализовывались. В незаконную деятельность также был вовлечен несовершеннолетний.

За выполнение своей преступной роли Миков получил от неустановленного соучастника преступления денежное вознаграждение в криптовалюте на сумму, эквивалентную 25 тыс. руб., которую впоследствии легализовал, обменяв на рубли. Зиннатову передали вознаграждение в размере 30 тыс. руб., несовершеннолетнему — 23 тыс. руб.

Суд приговорил Романа Микова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 880 тыс. руб. Тамирлану Зиннатову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 620 тыс. руб.

Оба подсудимых взяты под стражу в зале суда.