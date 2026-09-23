Саратовская область потеряет на налогах 1,5 миллиарда рублей

В Саратовской области снижаются прибыль организаций и доходы физлиц. Этот вопрос обсуждался на очередном думском заседании во время принятия поправок бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что с учётом поправок доходы бюджета составляют 201,2 млрд руб., расходы — 230,4 млрд руб., дефицит — 29,2 млрд руб.

Депутаты спросили по поводу доходов.

Госпожа Бегинина ответила, что Федеральной налоговой службой учтено изменение прогноза по налогу на имущество организаций — увеличение на 1,3 млрд в связи с планируемым переносом возврата переплаты по налогу на следующий год.

Одновременно снижается поступление по трем налогам: это прибыль организаций — на 795,2 млн, налог на доходы физлиц — на 405 млн и акцизы — на 312 млн. Суммарно — на 1,5 млрд руб.

Ожидается небольшой рост от поступления штрафов в связи с нарушением законодательства о налогах и сборах на 171 млн руб., по «иным административным доходам» суммарно ожидается увеличение на 336 млн. Это в основном штрафы за правонарушения в области дорожного хозяйства.

Татьяна Смирнова