В Прикамье захоронят останки восьми бойцов, погибших в боях с японцами

Поисковики международной экспедиции обнаружили останки восьми военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших под Халхин-Голомв 1939 году. Как сообщает портал «Пермский край», это было сделано в ходе работы экспедиции в 2025 - 2026 годах. Всего монгольским и российским волонтерам удалось найти тела 87 бойцов.

Погибшие уроженцы Молотовской области будут доставлены в Прикамье и захоронены с воинскими почестями.

Вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол происходил с весны по осень 1939 года на границе Монгольской народной республики и марионеточного государства Манчжоу-Го, находящегося под контролем Японии. Активное участие в боях приняли вооруженные силы СССР. В итоге конфликт завершился в пользу советской и монгольской сторон. Потери РККА, по данным ряда исследований, составили около 9,5 тыс. человек, японской армии — около 60 тыс. военнослужащих.