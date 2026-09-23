Следователи выясняют причины травмирования девочки во дворе в Челябинске

Сотрудники СУ СКР по Челябинской области устанавливают обстоятельства, при которых 10-летняя девочка травмировалась на тренажере в одном из дворов на улице Шота Руставели в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Об инциденте сообщалось в СМИ. По данным средств массовой информации, вечером 20 сентября ребенок играл на детской площадке во дворе. Палец девочки зажало между рукояткой и основанием одного из тренажеров. Вытащив его, несовершеннолетняя обнаружила, что у нее практически оторвало кончик мизинца. Врачам пришлось сделать операцию, девочка находится под наблюдением. Как отмечают родители, это не единственный подобный случай на тренажере.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Виталина Ярховска