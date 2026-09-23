23 сентября над Башкирией сбили 20 беспилотников, сообщил на совещании в ЦУРе глава республики Радий Хабиров. О последствиях информации нет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня ночью силы ПВО сбили 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 19 регионов, в том числе над Башкирией, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В регионе объявляли режим опасности БПЛА, в аэропорту Уфы ограничивали прилет и вылет самолетов. Позже режим беспилотной опасности был снят, как и ограничения на полеты.

Майя Иванова