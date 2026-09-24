В Черноземье 25 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +17°C

В пятницу, 25 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +8°C до +17°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +10°C, днем поднимется до +17°C, вечером опустится до +14°C, а ночью будет +9°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +11°C, днем воздух прогреется до +17°C, вечером ожидается +14°C, а ночью температура вновь опустится до +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +10°C, днем будет до +16°C, вечером — +13°C, а ночью температура опустится до +9°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +11°C, днем поднимется до +17°C, вечером будет +14°C, а ночью столбик термометра покажет +10°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром ожидается +10°C, днем — +15°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью — +8°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +13°C, днем — +16°C, вечером снова — +13°C, а ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова