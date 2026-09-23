Крупнейший пермский подрядчик взыскивает с экс-директора 334,9 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск АО «Уралмостострой» к бывшему директору общества Игорю Соболеву. Согласно материалам дела, компания требует взыскать с него убытки в размере 334,97 млн руб. В судебном акте указано, что исковые требования компании основаны на ненадлежащем исполнении обязанностей ответчика как директора общества при заключении, авансировании и контроле исполнения договоров субподряда. Господин Соболев руководил АО «Уралмостострой» с 2017-го по июль прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Одновременно с этим истец заявил ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, находящиеся в кредитных организациях, и иное имущество в пределах исковых требований. В обоснование заявления АО «Уралмостострой» указало, что непринятие обеспечительных мер приведет к нарушению прав и законных интересов общества, так как Игорь Соболев не является ИП и не осуществляет трудовую деятельность с момента отстранения от должности руководителя АО. Кроме этого, заявленный размер требований многократно превышает объем по двум ранее предъявленным искам (28 млн и 5 млн руб.). Это, по мнению истца, создает существенный стимул к сокрытию или отчуждению принадлежащего ответчику имущества.

Отметим, что в 2025-м году АО уже обращалось с исковыми требованиями к господину Соболеву. Тогда сумма убытков составляла 28 млн руб. и была связана с выводом денежных средств в рамках заключенного мнимого договора аренды спецтехники с экипажем. Позднее АО отказалось от требований, суд производство по спору прекратил.

АО «Уралмостострой» — крупнейший дорожный подрядчик в регионе. До весны 2026 года общество было зарегистрировано в Уфе, затем сменило «прописку» на Пермь. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 236 млн руб.