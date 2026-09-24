Получили звонок от гарантирующего поставщика – не игнорируйте его

Звонки с незнакомых номеров многие привыкли оставлять без ответа. Иногда такой звонок содержит информацию, которую лучше не пропускать.

Автоматический помощник «Уралэнергосбыт» звонит клиентам, у которых по лицевому счету есть задолженность. Это не спам: так компания напоминает о неоплаченных начислениях и дает время разобраться в ситуации до перехода к этапу взыскания.

Робот сообщает о сумме долга и просит его погасить. Если такой звонок поступил, лучше проверить состояние лицевого счета и не откладывать решение вопроса.

А если задолженность уже оплачена?

Волноваться не нужно. Информация о платеже может поступить не сразу – требуется время на его обработку. Если оплата уже произведена, просто сообщите об этом автоматическому помощнику во время звонка. Ответ зафиксируют, а лицевой счет исключат обзвона.

Если задолженность не погашена и уведомления остаются без внимания, работа с долгом продолжается в установленном порядке.

Поэтому такой звонок лучше не игнорировать: он помогает вовремя узнать о ситуации и принять меры.

Когда обращаться в ООО «Уралэнергосбыт»

Если у вас есть вопросы по сумме задолженности или начислениям, долго не отображается платеж либо требуется дополнительная информация по лицевому счету.

Способы связи:

Специалисты помогут проверить информацию по лицевому счету, разобраться в начислениях и ответят на вопросы.

Звонок автоматического помощника – это возможность вовремя узнать о долге и решить вопрос до перехода к следующим этапам работы с ним.

ООО «Уралэнергосбыт»