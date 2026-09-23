Приставы потребовали закрыть «Центральную рюмочную» в «Арт-Квадрате»

Ленинский районный суд Уфы по требованию судебных приставов на три месяца приостановил работу «Центральной рюмочной» в «Арт-Квадрате». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по Башкирии. Поводом для закрытия заведения стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм (ст. 6.6 КоАП РФ).

В ведомстве утверждают, что заведение «не исключает риск микробиологического и паразитологического загрязнения». В пище якобы обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

В суде директор ООО «Центробар» (владеет рюмочной) Сергей Калугин с претензиями приставов согласился.

Идэль Гумеров