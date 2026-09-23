В Татарстане в августе банки выдали 3,2 тыс. ипотечных кредитов на 13,6 млрд руб. По сравнению с июлем число выдач выросло на 7%, объем кредитования — на 10%, сообщила пресс-служба ОКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в августе выдали ипотечных кредитов на 13,6 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане в августе выдали ипотечных кредитов на 13,6 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний размер ипотеки в республике составил 4,2 млн руб., средний срок — 21 год и 5 месяцев. В июле эти показатели составляли 4,1 млн руб. и 20 лет и 7 месяцев соответственно. Татарстан занял пятое место среди регионов по объему выданной ипотеки.

В Чувашии в августе выдали 1 тыс. ипотечных кредитов на 3,9 млрд руб. За месяц количество выдач выросло на 11%, объем — на 23%, средний размер кредита — на 11%, до 3,9 млн руб. Средний срок ипотеки увеличился до 21 года и 9 месяцев.

В Кировской области банки выдали 0,8 тыс. ипотек на 2,8 млрд руб., что на 2% больше июльского объема. Средний чек вырос на 4%, до 3,5 млн руб. В Марий Эл оформили 0,4 тыс. кредитов на 1,5 млрд руб. — на 3% и 6% больше, чем месяцем ранее. Средний размер ипотеки составил 3,6 млн руб.

Анна Кайдалова