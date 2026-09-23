Житель Ульяновска на даче устроил лабораторию по производству наркотиков

В Ульяновской области в суд направлено уголовное дело Максима Бакунина, обвиняемого в производстве и сбыте синтетических наркотиков организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы или пожизненное), а также в отмывании денежных средств, полученных преступным путем (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, следствием установлено, что в октябре 2025 года 20-летний нигде не работающий житель Ульяновска Максим Бакунин оборудовал по указанию определенного лица в доме в садовом товариществе «Юрманки» (в 20 км от Ульяновска) лабораторию по серийному производству синтетического наркотика, однако 6 декабря 2025 года в ходе спецмероприятий он был задержан. При обысках в доме на даче и в тайниках было обнаружено и изъято более 2,3 кг изготовленных наркотиков.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, выяснено, что обвиняемый реализовал схему легализации преступного дохода путем совершения финансовой операции по «обратной конвертации», преобразовав поступившие на криптовалютный кошелек биткойны в российскую валюту, которой распорядился по собственному усмотрению.

Андрей Васильев, Ульяновск