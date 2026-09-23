В Самарской области два предприятия оформляли рыбопродукцию с авансовой датой выработки

В Самарской области 21 сентября инспекторы выявили нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Два предприятия Самарской области оформили производственные документы на рыбную продукцию с авансовой датой выработки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Одно предприятие выработало балтийскую слабосоленую кильку массой 19 кг. Согласно записи журнала продукции, дата оформления ветеринарных документов — 12 сентября 2026 года, а дата изготовления продукции — 12 октября 2026 года.

Индивидуальный предприниматель произвел «сельдь филе-кусочки» общим весом 21,6 кг с авансовой датой выработки. Согласно записи журнала продукции, дата оформления документа — 2 сентября 2026 года, а дата выработки продукции — 26 сентября 2026 года.

В управлении отмечают, что пищевая продукция с авансовой датой выработки может быть небезопасна для потребителя, т. к. ее реализация ведет к нарушению установленных сроков годности. Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Руфия Кутляева