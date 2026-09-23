В Орске на улице сгорел маршрутный автобус

В Орске на улице Лебедева сгорел маршрутный автобус, в салоне которого находился водитель. Об инциденте сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина эвакуировался самостоятельно. Площадь пожара составила 12 кв. м, пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки в Оренбуржье произошло 18 пожаров, 12 из которых техногенные, а шесть — ландшафтные. В муниципальном центре на улице Мало-Луговая начался пожар в бане, который распространился на жилой дом. В МЧС уточнили, что есть пострадавший: мужчина 1981 года рождения получил ожоги.

Яна Вежлева