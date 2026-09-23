В Оренбуржье поступило 234,7 тысяч доз вакцин от гриппа

В Оренбургской области началась прививочная кампания против гриппа, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В этом году за счет федерального бюджета планируется привить около 621, 9 тыс. граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

На данный момент область получила первую партию вакцины – 234, 7 тыс. доз. Из них 54,4 тыс. запланировано для детского населения и беременных женщин, 180 тыс. – для взрослого населения. По данным ведомства, такое количество составляет 36,7% от плана. Сейчас партию распределяют и доставляют в медицинские организации по Оренбургской области.

В Роспотребнадзоре уточнили, что поступающие вакцины содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, циркуляция которых ожидается в эпидемическом сезоне заболеваемости гриппом и ОРВИ 2026-2027. Первоначально за счет федерального бюджета будут прививать дошкольников, младшеклассников, беременных, медработников и сотрудников образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан старше 60 лет.

Яна Вежлева