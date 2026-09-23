С аэропорта Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Ижевска открыли для полетов. «Беспилотную опасность» сняли, сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС.

Напомним, около 09:30 в Удмуртии отменили режим «Опасное небо». Он действовал около 1,5 часа. О прилетах не сообщается. Общественный транспорт в столице республики возобновил работу. В период действия режима в Ижевске и муниципалитетах звучали сирены, а движение общественного транспорта в столице республики было остановлено.