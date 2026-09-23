В Тольятти студента задержали за кражу в банкомате
В Тольятти полицейские задержали студента колледжа, подозреваемого в краже денег из банкомата. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ
«В отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1994 года рождения о краже 11 тыс. руб., которые она через банкомат пыталась зачислить на свой расчетный счет», — говорится в сообщении.
Женщина объяснила, что поместила в банкомат карту, а деньги — в купюроприемник. После этого, услышав характерный звук, она не убедилась в пополнении счета, забрала карту и ушла.