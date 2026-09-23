Челябинский минстрой смог вернуть 16 млн рублей по контракту на стройку дороги

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования министерства строительства региона к областному управлению Федерального казначейства. Ведомство смогло признать недействительным возврат почти 16 млн руб. по контракту на строительство дороги в Челябинске, сообщает пресс-служба суда.

Ведомство просило восстановить срок на обжалование представления регионального управления Федерального казначейства от сентября 2025 года. В одном из пунктов документа требуется вернуть 16 млн руб. из-за выявленного нарушения при строительстве улицы 3-й Эльтонской от Ферганской до Чуриловского проспекта. Минстрой хотел признать эту часть представления недействительной. Суд согласился с позицией ведомства и обязал ответчика устранить допущенные нарушения прав истца.

Строительством улицы 3-й Эльтонской от Ферганской до Чуриловского проспекта занималась компания «Дорстройгрупп». Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска заключил с подрядчиком контракт в 2022 году за 234 млн руб. В 2024-м соглашение расторгли в одностороннем порядке, поскольку организация нарушила условия договора.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным требование о возврате в федеральный бюджет 59,6 млн руб. правительством Челябинской области. Эти средства были выделены в качестве субсидии на поддержку инвестпроекта в сфере туризма.

Виталина Ярховска