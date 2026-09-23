В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО над территорией Татарстана перехватили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О точном количестве сбитых над республикой беспилотников не сообщается. Всего над Россией уничтожили 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Татарстане с 01:22 до 08:32 действовал режим беспилотной опасности. Также с 03:28 до 06:34 в республике действовала угроза атаки БПЛА на Бугульму, Лениногорск и Альметьевск.

Анна Кайдалова