В Самарской области в суд направили дело в отношении посредника во взятках

В суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с 2018 года по 2022 год фигурантка выступала посредником. Она получила в качестве взяток более 7 млн руб. от 32 граждан и передала их должностному лицу экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Часть денег обвиняемая оставила себе. Деньги были получены от граждан за установление им инвалидности при отсутствии законных оснований.

Ранее в отношении фигурантки уже был вынесен приговор за совершение аналогичных преступлений и в настоящее время она отбывает наказание в исправительной колонии.

Суд наложил арест на имущество фигурантов на общую сумму более 15 млн руб.

Руфия Кутляева