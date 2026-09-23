В Чайковском начнут взимать туристический налог

Чайковская дума приняла решение о введении на территории муниципалитета туристического налога. Его будут взимать с предприятий и физических лиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

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Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году вырастет до 3%, а с 2029 года станет 5%.

Налог не будет применяться при предоставлении услуг лицам младше 18 лет и членам семей участников СВО.

«В округе работают 24 классифицированных средства размещения — гостиницы, отели, базы отдыха, санатории и иные объекты туристической инфраструктуры, — заявил спикер думы Михаил Шубин. — В 2023–2025 годах общее количество ночевок в них составило более 150 000 ежегодно. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет за счет туристического потока, а средства могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство общественных пространств».