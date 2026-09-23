Над Ульяновской областью сбиты шесть вражеских беспилотников

Дежурными средствами ПВО над территорией Ульяновской области перехвачено и уничтожено шесть вражеских БПЛА, сообщил в своем Макс-канале губернатор региона Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава региона отметил, что пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения зафиксированы на территории Николаевского и Цильнинского районов.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 514 БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, Башкортостана и Татарстана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

По сообщению Росавиации, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) были введены временные ограничения в 2:56 и сняты в 10:23. Задержаны два авиарейса — в Москву и в Сочи.

Андрей Васильев, Ульяновск