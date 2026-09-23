В аэропортах Казани и Нижнекамска в 08:23 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В аэропорту Бугульмы ограничения продолжаются.

Меры ввели в 01:59 для обеспечения безопасности полетов на фоне режима беспилотной опасности, который действовал в Татарстане с 01:22 до 08:32. Также в республике с 03:28 до 06:34 действовала угроза атаки БПЛА на Бугульму, Лениногорск и Альметьевск.

UPD: в 09:39 в аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Анна Кайдалова