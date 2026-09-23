Среди рабочих самыми высокооплачиваемыми в Челябинской области стали шлифовщики

В январе — августе 2026 года самой высокооплачиваемой профессией среди рабочих специальностей в Челябинской области стали шлифовщики, сообщает «Авито Работа».

Шлифовщикам предлагали в среднем 177 тыс. руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказались каменщики. За год их жалованье выросло на 36%, до 160 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров плиточники. Им готовы платить 150 тыс. руб. (+50%).

Виталина Ярховска