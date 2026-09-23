В Астрахани сразу на 38 часов увеличилось суммарное время работы АЗС

В Астрахани сегодня открыто 16 АЗС с суммарным временем работы в 111 часов. Заправиться 23 сентября смогут автомобили, чьи госномера оканчиваются на нечетные цифры — 1, 3, 5, 7 и 9. Актуальные данные опубликовала пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани 23 сентября заправки будут работать 111 часов

Фото: max.ru / babushkin30 В Астрахани 23 сентября заправки будут работать 111 часов

Фото: max.ru / babushkin30

Общее время работы заправочных станций увеличилось. 21 сентября в Астрахани АЗС проработали 72 часа. Накануне заправки были открыты 73 часа.

Сегодня астраханцы могут приобрести горючее на двух заправках сети «Лукойл» и 14 — сети «Газпром», на двух из которых есть только АИ-92 (ул. Автозаправочная, 8 и ул. Новороссийская, 4). В районах области по-прежнему могут заправляться машины вне зависимости от цифр госномера. В Астраханской области работает 15 заправок преимущественно сети «Лукойл».

Марина Окорокова