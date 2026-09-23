Спикер Красновишерской думы вновь отправился на СВО

Председатель думы Красновишерского округа Михаил Острянский вновь отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «На местах» Фото: телеграм-канал «На местах»

Господин Острянский регулярно принимает участие в боевых действиях в зоне СВО с 2023 года. В прошлый раз он находился на СВО с ноября 2025 по июнь 2026 года.

Михаил Острянский был избран председателем думы Красновишерска осенью 2024 года. До этого он был заместителем главы муниципалитета, избирался депутатом земского собрания района, был начальником Красновишерского УВД.