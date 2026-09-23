Жителя Челябинска оштрафовали за контрабанду орденов и медалей

Металлургический районный суд Челябинска признал виновным 31-летнего местного жителя в контрабанде культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Его оштрафовали на 300 тыс. руб., сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Суд установил, что в апреле 2025 года горожанин, занимающийся продажей коллекционных предметов, отправил в другую страну ордена и медали, памятные и наградные знаки, созданные более 50 лет назад и имеющие историческую ценность. Он сокрыл содержимое посылки от таможенного контроля. Сотрудники Челябинской таможни нашли ордена и медали во время осмотра. Ноутбук и телефон фигуранта, а также культурные ценности конфискованы.

Виталина Ярховска