На трассе под Астраханью водитель врезался в опору ЛЭП и погиб

Под Астраханью автомобиль столкнулся с опорой линии электропередач. В результате погиб водитель 1999 года рождения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области произошло смертельное ДТП

Фото: УМВД России по Астраханской области В Астраханской области произошло смертельное ДТП

Фото: УМВД России по Астраханской области

Инцидент произошел ночью 23 сентября в 01:10 на автодороге Яксатово — поселок Кирпичного завода N1 в районе села Яксатово. По предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Primera, не справился с управлением. Известно, что машина двигалась со стороны села Фунтово.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков. Пассажир 2006 года рождения госпитализирован. ГАИ Приволжского района устанавливает все обстоятельства случившегося.

Марина Окорокова