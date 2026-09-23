Правительство Москвы направило 21 машину спецтехники в Оренбургскую область

Правительство Москвы безвозмездно передало Оренбургской области 21 единицу специализированной дорожной техники, сообщают региональные власти. Меры поддержки также оказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ

Сообщается, что из всего числа направленных машин 11 единиц будут принадлежать Соль-Илецку, а оставшиеся десять — Орску. Первые девять единиц уже прибыли в Орск, оставшийся спецтранспорт прибудет до конца сентября этого года. Так, из столицы поступят снегопогрузчики, дорожно-комбинированные машины, подметально-уборочные машины, дорожные катки, шнекороторные снегоочистители, самосвалы и другая техника, необходимая для уборки и содержания дорог.

Ранее правительство Москвы направило в Орск семь современных трамвайных вагонов, которые начали свою работу на городских маршрутах с сентября.

Яна Вежлева